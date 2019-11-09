النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية لجثة شاب قتله والده

كتب أحمد الجعفرى

استعجلت النيابة العامة بشمال الجيزة تقرير الطب الشرعي الخاص بالصفة التشريحية لجثة شاب قتله والده وشقيقه، بسبب تعاطيه المواد المخدرة وسوء سلوكه، فى منطقة أوسيم وذلك للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

وتلقت الأجهزة الأمنية فى الجيزة إخطارا من مستشفى أوسيم المركزى بوصول شاب يبلغ من العمر 22 سنة جثة هامدة، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وآثار خنق بالرقبة.

وبالبحث والتحرى تبين أن والد الشاب وشقيقه وراء قتله، بسبب سوء سلوكه واعتياده تعاطى المواد المخدرة، فخرجت قوة أمنية تمكنت من ضبطهما.