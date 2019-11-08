الطب الشرعي يحدد أسباب وتاريخ وفاة مسن عثر عليه بكرداسة

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال الطب الشرعي على إعداد تقرير وافٍ حول تشريح جثة مسن عثر عليها في حالة تعفن داخل منزله بكرداسة، لتحديد أسباب وفاته، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية حول الواقعة من عدمه.

ويحدد رجال الطب الشرعي أسباب الوفاة وتاريخ حدوثها، ليقدم تقريرًا لجهات التحقيق حول حالة الجثمان.

وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، لكشف غموض العثور على جثة مسن في حالة تعفن، داخل مسكنه بكرداسة، وأفادت التحريات بأنه يقيم بمفرده، وفارق الحياة منذ ما يقرب من 10 أيام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغًا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من غرفة يقيم بها مسن، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المسن في حالة تعفن، وأفادت المعاينة ومناظرة الجثة، أنه فارق الحياة منذ ما يقرب من 10 أيام، ونظرًا لإقامته بمفرده لم يتم اكتشاف وفاته، إلا بعد انبعاث الرائحة، ووصولها لجيرانه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.