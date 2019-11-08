سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 05:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الطب الشرعي يحدد أسباب وتاريخ وفاة مسن عثر عليه بكرداسة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 05:00 ص
الطب الشرعي يحدد أسباب وتاريخ وفاة مسن عثر عليه بكرداسة جثه-ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعمل رجال الطب الشرعي على إعداد تقرير وافٍ حول تشريح جثة مسن عثر عليها في حالة تعفن داخل منزله بكرداسة، لتحديد أسباب وفاته، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية حول الواقعة من عدمه.

ويحدد رجال الطب الشرعي أسباب الوفاة وتاريخ حدوثها، ليقدم تقريرًا لجهات التحقيق حول حالة الجثمان.

وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، لكشف غموض العثور على جثة مسن في حالة تعفن، داخل مسكنه بكرداسة، وأفادت التحريات بأنه يقيم بمفرده، وفارق الحياة منذ ما يقرب من 10 أيام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغًا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من غرفة يقيم بها مسن، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المسن في حالة تعفن، وأفادت المعاينة ومناظرة الجثة، أنه فارق الحياة منذ ما يقرب من 10 أيام، ونظرًا لإقامته بمفرده لم يتم اكتشاف وفاته، إلا بعد انبعاث الرائحة، ووصولها لجيرانه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


كرداسة

مسن

جثة مسن

الجيزة

الطب الشرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أنقرة تعانى.. دراسة تكشف: تركيا ضمن أخطر 20 دولة يمكن العيش بها

أنقرة تعانى.. دراسة تكشف: تركيا ضمن أخطر 20 دولة يمكن العيش بها

تعرف على عقوبة بيع الآثار بالخارج وفقًا للقانون

تعرف على عقوبة بيع الآثار بالخارج وفقًا للقانون

نقيب المعلمين: 60 ألف طلب لعضوية النقابة حتى الآن للتقدم للعقود المؤقتة

نقيب المعلمين: 60 ألف طلب لعضوية النقابة حتى الآن للتقدم للعقود المؤقتة

تعرف على مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

تعرف على مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

للعمال فى مناطق بعيدة لا تصلها المواصلات.. هذه هى حقوقكم

للعمال فى مناطق بعيدة لا تصلها المواصلات.. هذه هى حقوقكم

الأزهر يوضح حكم الاحتفال بالمولد البنوى الشريف والطريقة الصحيحة لإحيائه

الأزهر يوضح حكم الاحتفال بالمولد البنوى الشريف والطريقة الصحيحة لإحيائه

5 أهداف لـ"الوطنية للإعلام" فى إدارة المؤسسات الإعلامية.. تعرف عليها

5 أهداف لـ"الوطنية للإعلام" فى إدارة المؤسسات الإعلامية.. تعرف عليها

لو المحكمة قررت وقف تنفيذ العقوبة.. متى يمكنها إلغاء القرار؟

لو المحكمة قررت وقف تنفيذ العقوبة.. متى يمكنها إلغاء القرار؟

6 حقوق ومزايا محروم منها المحكوم عليه فى جناية.. تعرف عليها

6 حقوق ومزايا محروم منها المحكوم عليه فى جناية.. تعرف عليها

التأمين الصحى الشامل يكشف طريقة الحجز الإلكترونى للحصول على الخدمة

التأمين الصحى الشامل يكشف طريقة الحجز الإلكترونى للحصول على الخدمة

12 بندًا مُعفى من الضريبة الجمركية بشرط المعاينة بالقانون الجديد.. تعرف عليها

12 بندًا مُعفى من الضريبة الجمركية بشرط المعاينة بالقانون الجديد.. تعرف عليها

"التعليم" توجه المدارس بحصر التلاميذ متكررى الغياب المعرضين للتسرب

"التعليم" توجه المدارس بحصر التلاميذ متكررى الغياب المعرضين للتسرب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة