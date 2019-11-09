النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتل فى مشاجرة بسبب خلافات أسرية بالبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة شاب قتل فى مشاجرة بين أفراد عائلة فى البدرشين، بسبب خلافات أسرية، واستعلمت عن الحالة الصحية لأثنين أخرين أصيبوا فى المشاجرة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلة واحدة، بسبب خلافات أسرية فى البدرشين، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة اثنين أخرين، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شخص وإصابة اثنين، بسبب خلافات عائلية بين عدد من الأشخاص، سيطر رجال المباحث على المشاجرة، وضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.