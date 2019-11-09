سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

النساء المصابات بالإيدز عرضة لانقطاع الطمث المبكر

السبت، 09 نوفمبر 2019 03:00 م
النساء المصابات بالإيدز عرضة لانقطاع الطمث المبكر انقطاع الطمث
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوضحت نتائج دراسة حديثة أن النساء اللاتى يعانين من فيروس نقص المناعة البشرية "إيذر" معرضات بشكل أكبر لخطر انقطاع الطمث فى وقت مبكر.
 
 
ووفقا للدراسة التى نشرت فى مجلة جمعية انقطاع الطمث فى أمريكا الشمالية (NAMS)، كان متوسط ​​العمر المتوقع للنساء المصابات بعدوى فيروس العوز المناعى البشرى طبيعيا، إلا أنها عرّضت بعضهن إلى خطر الدخول فى مرحلة انقطاع الطمث فى وقت مبكر بمعدل 3 سنوات أصغر باقى النساء. 
 
وأكد باحثون فى الدراسة أن النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية يعانين انقطاع الطمث فى سن أصغر، وتحديداً 48 عامًا، أى قبل ثلاث سنوات تقريبًا من النساء غير المصابات.
 
كما أظهرت الدراسات السابقة أن النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية معرضات بشكل متزايد لخطر الإصابة بسن انقطاع الطمث المبكر فى (العمر بين 40 و 45 عامًا) وانقطاع الطمث المبكر (العمر أقل من 40 عامًا) (المعروف أيضًا باسم قصور المبيض الأساسى).
 
ولأن انقطاع الطمث يرتبط بتغييرات فى الحالة المزاجية، والوظيفة الجنسية، وانخفاض نوعية الحياة، وزيادة خطر الإصابة بأمراض أخرى مصاحبة للأمراض مثل أمراض القلب وهشاشة العظام، فإن زيادة خطر إصابة المرأة بانقطاع الطمث المبكر له آثار على الصحة العامة.

انقطاع الطمث

اضرار انقطاع الطمث

الطمث

مرحلة انقطاع الطمث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا

الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا

أسرة شهد أحمد للنيابة: "كانت تعانى من مرض نفسى ولا نتهم أحدًا فى وفاتها"

أسرة شهد أحمد للنيابة: "كانت تعانى من مرض نفسى ولا نتهم أحدًا فى وفاتها"

سوق التجميل ينتعش بين الرجال فى الكويت.. "القبس": يزاحمون النساء فى عمليات التجميل.. خبير بشرة: الحرج الاجتماعى زال.. الذكور يقبلون على تعريض الفك والإناث يفضلن إبرازه..90 دينار لإخفاء الترهلات و300 لحقن الفيلر

سوق التجميل ينتعش بين الرجال فى الكويت.. "القبس": يزاحمون النساء فى عمليات التجميل.. خبير بشرة: الحرج الاجتماعى زال.. الذكور يقبلون على تعريض الفك والإناث يفضلن إبرازه..90 دينار لإخفاء الترهلات و300 لحقن الفيلر

تغريم إحدى شركات إبادة الحشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

تغريم إحدى شركات إبادة الحشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة