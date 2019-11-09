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أعراض مشتركة بين سن اليأس والغدة الدرقية.. متخلطيش بينهم

السبت، 09 نوفمبر 2019 05:00 ص
أعراض مشتركة بين سن اليأس والغدة الدرقية.. متخلطيش بينهم غدة درقية ـ أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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قد تعتقد كثير من النساء فى الأربعينات أو الخمسينات من العمر أن انقطاع الطمث لديها قد يكون من أعراض سن اليأس، ولكن على العكس من ذلك فقد يكون ذلك بسبب اضطرابات الغدة الدرقية،  بحسب ما ذكر موقع كلايفند كلينيك الأمريكى.

وهناك أعراض مشتركة يتقاسمها انقطاع الطمث واضطرابات الغدة الدرقية مثل: التعب، الاكتئاب، تساقط الشعر، الهبات الساخنة، وهذا ما يجعل من الصعب أيضًا التمييز بين الحالتين.

كيف يمكن لطبيبك معرفة ما إذا كان لديك بالفعل مشكلة في الغدة الدرقية؟ 

 

اضطرابات الغدة الدرقية أكثر شيوعًا بين النساء، حيث إن النساء اللائي لديهن تاريخ عائلي من مشاكل الغدة الدرقية أو مشاكل المناعة الذاتية (مثل داء السكري من النوع الأول) معرضات لخطر أكبر، ومع تقدمنا في السن ، تزداد هذه المخاطر.
 
وغالبًا ما يتم تشخيص اضطرابات الغدة الدرقية في وقت انقطاع الطمث، أو بين سن 45 و 55 عامًا، وتشابه الأعراض تجعل أغلب النساء تخطئ فى تشخيص الغدة الدرقية ولا تذهب للطبيب على اعتقاد أن ما تمر به بسبب سن اليأس.
 
 
ويمكن أن يساعد اختبار الدم في استبعاد اضطراب الغدة الدرقية، إذا لم يجد الاختبار مستويات هرمون الغدة الدرقية غير المنتظمة، فمن المحتمل أن يكون انقطاع الطمث هو السبب - وستحتاجين إلى العمل مع طبيبك لإدارته.

فرط نشاط الغدة الدرقية 

الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة تقع في مقدمة رقبتك، تنتج هرمونات تساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم وتحافظ على عمل عقلك وقلبك وعضلاتك والأعضاء الأخرى بشكل صحيح، لكن في بعض الأحيان يكون هذا أكثر من اللازم أو قليل جدًا ، كما يلى:
-فرط نشاط الغدة الدرقية:  قد يجعلك تشعر بالتوتر والغضب والانزعاج وسرعة ضربات القلب والتعرق الزائد ، وعدم تحمل الحرارة ، وحركات الأمعاء المتكررة ، تساقط الشعر ، وفقدان الوزن ، ودورة شهرية غير منتظمة.
-قصور الغدة الدرقية: الغدة الدرقية الخاملة قد تبطئ وظائف الجسم، الاكتئاب ، الشعور بالبرد ، الإمساك ، ضعف العضلات ، بطء عملية الأيض مما يؤدي إلى زيادة معتدلة في الوزن وفقدان الذاكرة ، أو "ضباب الدماغ" ، هو علامة أخرى ، غالباً ما يتم إغفالها، على وجود مشكلة في الغدة الدرقية.
و على الرغم من أنه نادر الحدوث ، إلا أن فقدان الشعر حول نهايتي الحاجبين يعد علامة أخرى.
 

سن اليأس

الغدة الدرقية

علاقة سن اليأس بالغدة الدرقية

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