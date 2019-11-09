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الملياردير مايكل بلومبرج يعلن رسميا انضمامه إلى سباق الرئاسة الأمريكية

السبت، 09 نوفمبر 2019 03:24 ص
الملياردير مايكل بلومبرج يعلن رسميا انضمامه إلى سباق الرئاسة الأمريكية مايكل بلومبرج
وكالات

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أعلن الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرج اليوم السبت انضمامه بشكل رسمي إلى السباق الانتخابي للرئاسة الأمريكية.
 
ووفق ما ذكرته وكالة أنباء فرانس برس، قدم بلومبرج أوراقه كمرشح عن الحزب الديمقراطي في ولاية ألاباما.
 
وكان بلومبرج، الذي ظل رئيسا لبلدية نيويورك على مدى 12 عاما، قد أعلن في السابق عدم ترشحه حتى لا يقوض فرص نائب الرئيس السابق جو بايدن.
 
يذكر مجلة فوربس تصنف بلومبرغ بأنه التاسع في قائمة الأكثر ثراء في العالم، إذ تقدر ثروته بنحو 55.5 مليار دولار.
 
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق سخر من الملياردير مايكل بلومبرج، قائلا إن عمدة مدينة نيويورك السابق يفتقر إلى "السحر" الكافي لتحقيق الفوز.

مايكل بلومبرج

دونالد ترمب

نيويورك

ولاية ألاباما

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