المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة اتجار المخدرات فى الزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل، بتهمة حيازة المواد المخدرة " مخدر الحشيش "، وسلاح أبيض فى الزاوية الحمراء.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، من ألقاء القبض على "محمود.أ" 36 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات"، وذلك أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، أثناء تردده على دائرة القسم، وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 800 جرام، ومبلغ 2000 جنيه، و هاتف محمول، وسلاح أبيض.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وأحالته إلى محكمة الجنايات، التى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.