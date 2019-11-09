سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 10:44 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة اتجار المخدرات فى الزاوية الحمراء

السبت، 09 نوفمبر 2019 09:24 م
المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة اتجار المخدرات فى الزاوية الحمراء محكمه_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل، بتهمة حيازة المواد المخدرة " مخدر الحشيش "، وسلاح أبيض فى الزاوية الحمراء.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، من ألقاء القبض على "محمود.أ" 36 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات"، وذلك أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، أثناء تردده على دائرة القسم، وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 800 جرام، ومبلغ 2000 جنيه، و هاتف محمول، وسلاح أبيض.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وأحالته إلى محكمة الجنايات، التى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.

 


السجن المشدد

اتجار المخدرات

مخدر الحشيش

الزاوية الحمراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السجن المشدد ما بين 5 إلى 15 سنة لمتهمين بـ"أحداث أطفيح"

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:17 م

السجن المشدد 15 سنة لمتهم بتنظيم "ولاية داعش الصعيد"

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:11 م

النقض تؤيد السجن المشدد 3 سنوات للمتهمين فى واقعة وفاة محتجز بقسم الجيزة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:33 م

السجن المشدد 4 سنوات لعامل بدهب لاغتصابه طفلا وتعاطي المواد المخدرة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:12 م

اتهامات يواجهها متهمو "خلية الوراق" تصل بهم للسجن المشدد.. تعرف عليها

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء فعاليات مبادرة الحلاقين ضمن 100 مليون صحة بالدقهلية للحد من العدوى.. صور

بدء فعاليات مبادرة الحلاقين ضمن 100 مليون صحة بالدقهلية للحد من العدوى.. صور

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة