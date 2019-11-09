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المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة سيارة من موظف بالإكراه فى السلام

السبت، 09 نوفمبر 2019 08:55 م
المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة سيارة من موظف بالإكراه فى السلام محكمه_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه فى منطقة السلام، وذلك بعد ضبهما عقب اعتدائهما وسرقتهما سيارة من قائدها بالإكراه تحت تهديد السلاح، فى منطقة السلام.

كشفت تحقيقات النيابة، قيام كلا من فوزى.ش 25 سنة، و " طارق.م " وشهرته طويل، بالتخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطهما، أثناء محاولة هروبهما مستقلا سيارة قاما بسرقتها من قائدها، حيث قاما بالاعتداء على مالك السيارة، أثناء توقفه بأحد شوارع منطقة السلام لفحص السيارة، عقب سماعه صوت ارتطام جسم صلب بالسيارة، فتوقف ونزل من السيارة للتأكد من الأمر.

كما تبين من التحقيقات أيضا، أن المتهمان، هم من قاما بإلقاء حجر على السيارة أثناء سيرها لإيهام قائدها أنه اصطدم بجسم صلب، ويضطر للتوقف والتأكد من الأمر، وفور نزوله من السيارة، توجه إليه، وقاما بإشهار أسلحة نارية وآخرى بيضاء فى وجهه " فرد خرطوش، سلاح أبيض سنجة "، واعتديا عليه بها وأحدثوا به الإصابات المذكورة فى تقرير الطب الشرعى، واستوليا على متعلقاته الشخصية، واستقلا السيارة وفرا هاربين.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة، فتوجهوا إلى مكان الصوت لاستضاح الأمر، حيث تبين أن المستغيث " مصطفى.ف " 42 سنة موظف، مصاب بجرح قطعى فى الرأس وفى حالة ذعر، وبسؤاله عن إصابته قرر تعرضه لسرقة سيارته من قبل مجهولان اعتديا عليه بسلاح أبيض وفرا هاربان.

على الفور تم تتبع خط سير المتهمان، تم ضبطهما أثناء توقفهم بسبب تعطل السيارة بهما لنفاذ الوقود منها، فترك السيارة و حاولا الهرب، إلا أن القوة الأمنية لاحقتهما، وتمكنت من إلقاء القبض عليهما، وبحوزتهما المتعلقات الشخصية التى استوليا عليها من المجنى عليه، تم اقتيادهما إلى قسم شرطة السلام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبلهما.

وبمواجهتهما، اعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه فى سرقة السيارات، بالإكراه تحت تهديد السلاح، وبيعها لعملائهم " سئ النية " بسعر أقل من سعرها الحقيقى، لتقطيعها وبيعها كقطع غيار بسعر آخر.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، وأحلتهما إلأى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت عليهما بالسجن المشدد 10 سنوات.


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قسم السلام

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