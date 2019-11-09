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المحكمة الدولية فى لاهاى ترفض اعتراض روسيا على دعوى أوكرانية

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:09 ص
المحكمة الدولية فى لاهاى ترفض اعتراض روسيا على دعوى أوكرانية رئيس اوكرانيا
ا ش ا

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 رفضت المحكمة الدولية في لاهاي اعتراض روسيا، على دعوى قضائية أوكرانية، تتعلق بانتهاك الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب والتمييز العنصري.
 
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية امس الجمعة أنه بعد النظر في الاعتراض الروسي، قالت المحكمة إنها وجدت أن القضية المذكورة، تندرج تحت اختصاصها وتدخل ضمن صلاحيتها. 
في ربيع عام 2017، اتهمت كييف، السلطات الروسية، "بدعم الإرهاب وتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا، فضلا عن ممارسة التمييز في القرم، بحق الأوكرانيين وتتار القرم".
 
ورفعت أوكرانيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومقرها لاهاي، وطالبت باعتماد تدابير مؤقتة "لحماية السكان المدنيين في أوكرانيا".
 
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعربت عن أملها في أن ترفض المحكمة في لاهاي، الدعوى الأوكرانية قبل النظر فيها من حيث الجوهر، وتوقعت أن تنظر المحكمة الدولية، باهتمام إلى الحجج المتعلقة بعدم اختصاص هذه المحكمة في النظر بمثل هذه القضايا.

المحكمة الدولية

لاهاي

روسيا

أوكرانيا

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