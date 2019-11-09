الكونغو تسعى للحصول على 370 مليون دولار كحزمة مساعدات من صندوق النقد الدولى

كتب أحمد علوى

يجرى صندوق النقد الدولى محادثات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لتقديم قرض بقيمة 370 مليون دولار وحزمة مساعدة تقنية، فيما تستعد البلاد لأول برامجها مع الصندوق الدولى ومقره واشنطن فى خلال سبع سنوات.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت نقلا عن ما قاله حاكم البنك المركزى الكونغولى ديوجراتياس موتومبو للصحفيين فى العاصمة كينشاسا أن فريقا من إدارة أفريقيا فى صندوق النقد الدولى موجود فى الكونغو لمناقشة الشروط.

وقال موتومبو لوسائل الإعلام، إن زيارة صندوق النقد الدولى تهدف إلى "وضع الشروط لتنفيذ برنامج اقتصادى حكومى سوف تدعمه الخدمات التقنية للصندوق وأيضا المساعدة المالية للصندوق.

وأضاف أن الكونغو فى طريقها للحصول على تمويل جديد بموجب برنامج التسهيل الائتمانى السريع التابع لصندوق النقد الدولى بحلول منتصف ديسمبر.

وتابع أن الأموال تأتى فى إطار "برنامج مراقبة الموظفين" التابع لصندوق النقد الدولى ومدته ستة أشهر والذى قد يؤدى إلى اتفاق رسمى بشأن قرض مع الصندوق بحلول مايو .

يذكر ان صندوق النقد الدولى أوقف برنامج القروض الأخير مع الكونغو فى 2012 بسبب مخاوف بشأن الفساد فى قطاع التعدين.