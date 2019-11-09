"القومى لبحوث الإسكان" يبدأ تحويل محطة معالجة ثنائية لثلاثية بتكلفة أقل 20%

كتب أحمد حسن

قال الدكتور خالد الذهبى، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، أنه تم إسناد تحويل محطة معالجة صرف صحى ثنائية داخل محافظة المنوفية، بأقل من التكلفة العادية بنحو 20%.

وأضاف الدكتور خالد الذهبى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك فريقى بحثى من المركز بالتعاون مع فريق بحثى كورى، توصلوا لطريقة لتغير محطات الصرف الصحى الثنائية لمعالجة ثلاثية بأقل تكلفة تصل لـ20 % من التكلفة الأساسية.

وأوضح أن محطة تلال بالمنوفية هى النموذج الأول، الذى قررت وزارة الإسكان، اسنادها للمركز للبدء فى تطويرها وتحويلها لمعالجة ثلاثية.

وأكد أن المركز قام بإجراء توأمة مع بعض المراكز البحثية والجامعات، لتبادل الخبرات فى المجالات المختلفة، والانتقال من الى التطبيق الفعلى للأبحاث.