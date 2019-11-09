سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 07:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"القومى لبحوث الإسكان" يبدأ تحويل محطة معالجة ثنائية لثلاثية بتكلفة أقل 20%

السبت، 09 نوفمبر 2019 07:00 ص
"القومى لبحوث الإسكان" يبدأ تحويل محطة معالجة ثنائية لثلاثية بتكلفة أقل 20% الدكتور خالد الذهبى - رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور خالد الذهبى، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، أنه تم إسناد تحويل محطة معالجة صرف صحى ثنائية داخل محافظة المنوفية، بأقل من التكلفة العادية بنحو 20%.

وأضاف الدكتور خالد الذهبى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك فريقى بحثى من المركز بالتعاون مع فريق بحثى كورى، توصلوا لطريقة لتغير محطات الصرف الصحى الثنائية لمعالجة ثلاثية بأقل تكلفة تصل لـ20 % من التكلفة الأساسية.

وأوضح أن محطة تلال بالمنوفية هى النموذج الأول، الذى قررت وزارة الإسكان، اسنادها للمركز للبدء فى تطويرها وتحويلها لمعالجة ثلاثية.

وأكد أن المركز قام بإجراء توأمة مع بعض المراكز البحثية والجامعات، لتبادل الخبرات فى المجالات المختلفة، والانتقال من الى التطبيق الفعلى للأبحاث.

 

 

 


وزاره الاسكان

المركز القومى لبحوث الاسكان

بحوث الاسكان والبناء

محطات المعالجه الثنائيه

محطات المعالجة الثلاثية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أرقام مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"بفض اعتصام النهضة ".. تعرف عليها

أرقام مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"بفض اعتصام النهضة ".. تعرف عليها

ما هى المراقبة الشرطية؟ وما مدتها؟.. قانون العقوبات يجيب

ما هى المراقبة الشرطية؟ وما مدتها؟.. قانون العقوبات يجيب

9 معلومات عن مشروع تحديث إشارات خط بنها ـ بورسعيد وموعد إنهاء تنفيذه

9 معلومات عن مشروع تحديث إشارات خط بنها ـ بورسعيد وموعد إنهاء تنفيذه

تعرف على الخدمات المقدمة للمتعافين من المخدرات بعد العلاج المجانى

تعرف على الخدمات المقدمة للمتعافين من المخدرات بعد العلاج المجانى

اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة 34 متهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"

اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة 34 متهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"

كل ما تريد معرفته عن تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال "صورة" × 7 معلومات

كل ما تريد معرفته عن تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال "صورة" × 7 معلومات

المرور تغلق طريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاهين بسبب الشبورة الكثيفة

المرور تغلق طريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاهين بسبب الشبورة الكثيفة

"الإعلاميين": انتحال صفة إعلامى دون وجه حق جريمة يعاقب عليها القانون

"الإعلاميين": انتحال صفة إعلامى دون وجه حق جريمة يعاقب عليها القانون

أسرار محاولات الدوحة للتجسس على بعض الدول العربية عبر اتفاقيات مشبوهة

أسرار محاولات الدوحة للتجسس على بعض الدول العربية عبر اتفاقيات مشبوهة

مشروع القانون الجديد يحدد حقوق العامل إذا أنهى صاحب العمل عقده لسبب غير مشروع

مشروع القانون الجديد يحدد حقوق العامل إذا أنهى صاحب العمل عقده لسبب غير مشروع

"الزراعة": ارتفاع صادرات البرتقال لـ1.760 مليون طن بزيادة 60 ألفًا

"الزراعة": ارتفاع صادرات البرتقال لـ1.760 مليون طن بزيادة 60 ألفًا

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة