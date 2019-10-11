رئيس القومى لبحوث الإسكان: القدماء المصريون شيدوا منشآتهم بمبدأ الاستدامة

كتب أحمد حسن

أكد الدكتور خالد الذهبى، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء والتابع لوزارة الإسكان، أن هناك عددًا من المؤتمرات، تناقش أهم التحديات التى تواجه استراتيجية التنمية المستدامة "2030" فى مصر والوطن العربى وسبل الحلول التى تساهم فى تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.



وأضاف، أن القدماء المصريين قاموا ببناء منشآتهم من أهرامات ومعابد منذ آلاف السنين تحت مبدأ الاستدامة للحفاظ على منشآتهم للأجيال القادمة حتى أصبحت تراثاً للمصريين، والآن يتوافد إليها السائحون من شتى بقاع الأرض.



وتابع قائلاً: "إذا تم التفكير بنفس أسلوب الاستدامة، فستصبح المشروعات القومية الحديثة التى تتبناها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية دعمًا للحاضر وذخرًا للمستقبل القريب حتى تكون تراثًا فى المستقبل البعيد.