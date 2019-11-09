القوات الأوكرانية وقوات المتمردين تبدأ الانسحاب من قرية بمنطقة متنازع عليها

بترفسكه (رويترز)

بدأت قوات الحكومة الأوكرانية وقوات المتمردين المدعومين من موسكو الانسحاب اليوم السبت، من قرية فى منطقة دونباس المتنازع عليها فى أول إجراء ضمن سلسلة إجراءات يمكن أن تمهد الطريق لقمة بين أوكرانيا وروسيا وفرنسا والمانيا.

وأودى القتال بين القوات الأوكرانية والمقاتلين المدعومين من روسيا فى شرق أوكرانيا بحياة أكثر من 13 ألف شخص منذ عام 2014 وسط اتهامات متبادلة بانتهاك اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه فى مينسك عاصمة روسيا البيضاء فى عام 2015.

وكانت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا قد انهارت بعد قيام موسكو بضم شبه جزيرة القرم فى عام 2014 وأعقب ذلك قيام الغرب بفرض عقوبات على روسيا.

لكن الرئيس فولودومير زيلينسكى الذى حقق نصرا انتخابيا ساحقا فى أبريل نيسان وعد بإنهاء الصراع وقالت كييف إن انسحابها من قرية بترفسكه يعنى الوفاء بجميع الشروط المطلوبة لعقد القمة.

وكانت موسكو قد حملت كييف مسؤولية تأخير القمة الرباعية، وقال بوريس جريزلوف مبعوث روسيا إلى مجموعة عمل خاصة بالصراع لوكالة إنترفاكس للأنباء "آمل أن تكتمل عملية فك الاشتباك فى بترفسكه بنجاح فى المستقبل القريب".