"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع العقارات ، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 187.9 مليون ورقة بقيمة 770 مليون جنيه، وجاء قطاع البنوك ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 11.1 مليون ورقة، بقيمة 542.1 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع الكيماويات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 37.1 مليون ورقة بقيمة 397.8 مليون جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية بحجم تداول 87.4 مليون ورقة بقيمة 349.3 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 46.7 مليون ورقة بقيمة 312 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 78.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 201.8 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 35.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 192.8 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 33.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 152.3 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات بحجم تداول 144.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 146.7 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 22.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 144 مليون جنيه.

وحل قطاعا الإعلام والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 684.9 ألف ورقة منفذة بقيمة 3.1 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 7758 ورقة بقيمة 444 ألف جنيه.