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"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة خلال أسبوع

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 10:00 م
"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة خلال أسبوع البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 224.2 مليون ورقة بقيمة 710.3 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 182.5 مليون ورقة، بقيمة 508.3 مليون جنيه.
 
فيما احتل قطاع الكيماويات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 40.9 مليون ورقة بقيمة 416.9 مليون جنيه، تلاه قطاع البنوك بحجم تداول 7.7 مليون ورقة بقيمة 407.4 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 38.7 مليون ورقة بقيمة 355.1 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع الاتصالات بحجم تداول بلغ 333.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 333.9 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 41.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 278.8 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 56.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 186.6 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 33.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 163.3 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 21 مليون ورقة منفذة بقيمة 134.4 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا الإعلام والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 782 ألف ورقة منفذة بقيمة 3.5 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 8606 ورقة بقيمة 487 ألف جنيه.
 

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