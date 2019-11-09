السيطرة على مشاجرة بالمولوتوف وزجاجات المياه الغازية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بعبوات المولوتوف وزجاجات المياه الغازية بمنطقة فيصل بالجيزة، بسبب خلافات بين شخصين، استعان خلالها كل منهما بأنصاره، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه طرفيها.

تلقى غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة فيصل.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فض المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه طرفيها.

وذكر شهود عيان أن طرفى المشاجرة استخدموا عبوات المولوتوف، وزجاجات المياه الغازية، وأثاروا حالة من الذعر بين سكان المنطقة، بسبب خلافات بين شخصين، حيث استعان كل شخص بأنصاره، وتبادلوا الاعتداء.