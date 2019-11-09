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السعودية تشارك فى اجتماع مجموعة الـ 77 والصين فى نيويورك

السبت، 09 نوفمبر 2019 05:21 ص
السعودية تشارك فى اجتماع مجموعة الـ 77 والصين فى نيويورك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
وكالات

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شارك نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في اجتماع مجموعة الـ 77 والصين المنعقد على مستوى المندوبين ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .
 
وتأتي هذه المشاركة إيمانا من ‫المملكة بأهمية التعاون الدولي المتعدد الأطراف، والدور الكبير الذي تمارسه المجموعات الإقليمية في التأثير على القرارات الدولية وتعزيز التنمية والازدهار والتقدم للدول الأعضاء بها.
 
وأجرت المجموعة خلال الاجتماع حوارا تفاعليا مع رئيس ‫الجمعية العامة‬ للأمم المتحدة للدورة الحالية تيجاني محمد باندي، حيث أحاط المجموعة عن أولوياته خلال أعمال الدورة ال ٧٤، والتي ترتكز على تحقيق أهداف ‫الأمم المتحدة‬ للتنمية المستدامة، والعمل على معالجة التحديات التي تعيق ذلك، مع التأكيد على حق الجميع في التنمية.
 
كما أجرت المجموعة حوارا تفاعليا مع وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ليو زينمين، واستمعت لإحاطته حول أجندة أهداف ‫الأمم المتحدة‬ للتنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، ومتابعة تنفيذ نتائج أعمال قمة ‫التنمية المستدامة‬ التي شاركت بها ‫المملكة‬ وتوليها اهتماما كبيرا.

السعودية

الصين

الجمعية العامة

خالد بن محمد منزلاوي

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