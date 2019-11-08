ملك السعودية يهنئ ملك كمبوديا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

وكالات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك نورودوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لملك كمبوديا، ولحكومة وشعب المملكة الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، برقية تهنئة للملك نورودوم سيهاموني، ملك مملكة كمبوديا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.