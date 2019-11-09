السجن 10 سنوات على مهاجم ثنائى أرسنال أوزيل وكولاشيناتس بسلاح أبيض

رويترز

قضت محكمة اليوم الجمعة بالسجن عشر سنوات على الشخص الذى أقدم على محاولة فاشلة لسرقة ثنائى أرسنال،المنافس فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، المكون من مسعود أوزيل وسياد كولاشيناتس باستخدام أسلحة بيضاء.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن محكمة هارو كراون قضت بسجن آشلى سميث (30 عاما) عقب اعترافه بمحاولة سرقة ساعات يد بقيمة 200 ألف جنيه استرلينى (255440 دولارا) من ثنائى أرسنال.

وينتظر جوردان نورثاوفر (26 عاما)، وهو شريك فى الجريمة أقر بتورطه فى الهجوم، صدور حكم بشأنه، ووصف القاضى ايان بورنى مرتكب الجريمة سميث بأنه مجرم له "سجل جنائي" ومعروف لدى الشرطة.

وكان لاعب الوسط الألمانى السابق أوزيل يقود سيارته المرسيدس السوداء فى شمال لندن عندما حاصرها شخصان على دراجة نارية ويخفيان وجهيهما بخوذتين فى 25 يوليو الماضي.

وأظهر مقطع فيديو مصور المدافع البوسنى كولاشيناتس، الذى كان إلى جوار زميله فى النادى اللندني، خارج السيارة يقاوم المهاجمين، وتم إراحة اللاعبين الاثنين من خوض المباراة الافتتاحية للموسم مع أرسنال.