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الساندويتشات بتصرف علي الجامعة.. مشروع "محمد" أمام باب كليته

السبت، 09 نوفمبر 2019 05:54 م
الساندويتشات بتصرف علي الجامعة.. مشروع "محمد" أمام باب كليته محمد عماد، الشاب الجامعي
كتب: مصطفي جابر

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رفض محمد عماد، الشاب الجامعي، أن يكمل حياته بدون عمل ليفتح مشروع صغير على باب كليته، ويصبح هذا المشروع المكون من طاولة سندوتشات هي بوابته ليعيش حياته وينفق على نفسه وجامعته.
 
 
محمد طالب في الفرقة الثالثة كليه حقوق جامعه عين شمس، وقال أن فكرة المشروع جاءت بمحض الصدفة عندما ذهب للجامعة هو وصديقه وأرادوا أن يأكلوا أي شيء فقاموا بشراء بعض من الساندويتشات وبعض الجبن وقاموا بأكلها وهنا جاءت فكره أنه يقوم بفتح مشروع مثل ذلك امام الجامعة.
 
وأضاف أنه يقدم الكثير من أنواع الساندويتشات مثل حلاوة بالقشدة، ومربي بالقشدة، ونوتيلا، وعسل، ولانشون، وجبنة بيضاء، وجبن رومي، مشيرا إلي أن أسعار الساندويتشات تبدأ من 3 جنيهات إلي 5 جنيهات فقط لا غير.
 
وأردف أنه حصل علي تقدير جيد مرتفع في العامين الماضين وأنه يتطلع لتحقيق الامتياز في سنته الثالثة في الكلية.
 
وأختتم الشاب حديثه بأنه يتمني أن يصبح محاميا كبيرا أو أن يحقق مشروع كبير لنفسه في المستقبل.
 
 

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