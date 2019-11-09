"الزراعة": ارتفاع صادرات البرتقال لـ1.760 مليون طن بزيادة 60 ألفًا

كتب عز النوبى

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن ارتفاع صادرات الموالح "البرتقال" إلى مليون و760 ألفا و841 طنا لتحتل المركز الأول فى صادرات مصر الزراعية الموسم الحالى، عما قبله فى التوقيت نفسه بزيادة 60 ألفًا خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 30 من الشهر الماضى، وسط إجراءات رقابية مشددة على الشحنات.



قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن صادرات الموالح تحتل المرتبة الأول منذ بدء موسم التصدير، موضحًا أن هناك إجراءات مشددة على جميع الشحنات المصدر، واتخاذ جميع الإجراءات الرقابية المشددة على صادرات الخضر والفاكهة، لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.



فيما تواصل الأجهزة الفنية بالحجر الزراعى، تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.