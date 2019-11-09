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الرى: إزالة 49 ألفا و274 حالة تعدٍ على النيل

السبت، 09 نوفمبر 2019 09:52 ص
الرى: إزالة 49 ألفا و274 حالة تعدٍ على النيل إزالة تعديات على النيل - أرشيفية
كتبت ــ أسماء نصار

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كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل أنه تم إزالة 49 ألفا و274 حالة تعدٍ على النيل فى 16 محافظة منذ 5 يناير 2015، من إجمالى 50 ألف و399 مخالفة.

وأشار التقرير، إلى أنه تم تحرير 57 ألفا و 62 مخالفة جديدة، وذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

ووجه وزير الرى، بضرورة استمرار وزيادة معدلات الازالات على النحو الذى الذى تم عرضه بالتقرير، وخاصة أن معدلات تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية على مستوى الجمهورية تأخذ شكلاً تصاعدياً، وتعكس رغبة الدولة فى إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية، للحفاظ على هذا المرفق الحيوى والمورد الطبيعى الهام، فى ظل التعاون المستمر بين أجهزة الدولة، وأجهزة الوزارة المعنية.

جدير بالذكر، أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، انطلقت فى 5 يناير 2015، وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى، وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة، وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.


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التعديات

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