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الحجب و250 ألف جنيه عقوبة "الأعلى للإعلام" للتشكيك فى الذمم المالية للمواطنين

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:00 ص
الحجب و250 ألف جنيه عقوبة "الأعلى للإعلام" للتشكيك فى الذمم المالية للمواطنين مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الاعلى للاعلام
كتب محمد السيد

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حددت لائحة الجزاءات المعدة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقوبة استخدام أو السماح باستخدام ألفاظ أو عبارات تحمل سبا أو قذفا أو تشهيرا أو طعنا فى الأعراض أو تشكيكا فى الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

وتضمنت المادة 16 من لائحة الجزاءات، العقوبات والذى جاء من بينها لفت النظر والإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الابتزاز التى وقعت بها المخالفة والإنذار، وأداء مبلغ مالى لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية، ومنع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج او الموقع الإلكترونى لفترة محددة، وحجب المواقع الإلكترونية غير الشخصية لفترة محددة أو بصفة دائمة، وحجب المواقع الإلكترونية الشخصية التى يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف متابع لفترة محددة أو بصفة دائمة.


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