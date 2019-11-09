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الإمارات تتولى رئاسة رابطة الدول المطلة على المحيط الهندى "أيورا"

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:00 ص
الإمارات تتولى رئاسة رابطة الدول المطلة على المحيط الهندى "أيورا" عبدالله بن زايد متوسطاً وزراء ورؤساء وفود الرابطة بحضور ثانى الزيودى وأحمد الصايغ
كتب محمد جمال

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أقام الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، حفل استقبال ومأدبة عشاء خاصة، تكريماً لوزراء ورؤساء الوفود المشاركة فى اجتماعات رابطة الدول المطلة على المحيط الهندى "أيورا"، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

 

ورحب بالوفود المشاركة، وبحث معهم العلاقات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، وأشارإلى دور رابطة «أيورا» الهام فى تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة للدول الأعضاء.

 

وتم الإعلان رسمياً عن تولى دولة الإمارات، رئاسة الرابطة للفترة 2019 - 2021، خلال الاجتماع الوزارى التاسع عشر للدول الأعضاء فى أبوظبي.

 

وتتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إدارة ملف رئاسة الدولة للرابطة خلال العامين القادمين، حيث تضمنت جهود الوزارة، بالإضافة إلى رعاية وتنظيم الاجتماعات المنعقدة فى أبوظبي، وضع خطة عمل متكاملة لفترة الرئاسة، متضمنة العديد من المبادرات الهادفة إلى تفعيل دور الرابطة، وتعزيز التعاون الإقليمى فى مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

 

حضر الحفل معالى الدكتور ثانى بن أحمد الزيودى وزير التغير المناخى والبيئة، ومعالى أحمد بن على محمد الصايغ وزير دولة.

 


عبدالله بن زايد

الإمارات

أخبار الإمارات

أيورا

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