الأرصاد: طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبوره المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 29

شبين الكوم 19 28

طنطا 18 28

دمنهور 18 28

الإسكندرية 18 28

بلطيم 19 27

مطروح 15 26

السلوم 16 29

سيوة 14 28

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

الزقازيق 18 28

الاسماعيلية 17 29

السويس 18 28

العريش 16 27

رفح 15 27

رأس سدر 18 30

نخل 10 27

نويبع 22 28

طابا 19 27

كاترين 10 25

الطور 18 27

شرم الشيخ 21 31

الغردقة 21 31

مرسى علم 22 28

الفيوم 19 29

بنى سويف 18 29

المنيا 17 29

أسيوط 16 29

سوهاج 15 30

قنا 15 31

الأقصر 18 32

أسوان 19 32

أبوسمبل 16 31

الوادى الجديد 13 31

شلاتين 20 29

ابو رماد 21 28

حلايب 22 27

رأس حدربة 22 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 25 36

المدينة 21 33

الرياض 20 34

المنامة 24 30

أبوظبى 20 34

الدوحة 25 31

الكويت 17 30

دمشق 10 19

بيروت 22 27

عمان 14 24

القدس 17 24

غزة 20 27

بغداد 13 29

مسقط 24 30 صنعاء 07 24

الخرطوم 21 36

طرابلس 13 22

تونس 11 18

الجزائر 10 15

الرباط 09 18

نواكشوط 21 29

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 22

إسطنبول 13 23

إسلام آباد 11 24

نيودلهى 15 28

جاكرتا 24 34

بكين 07 15

كوالالمبور 23 30

طوكيو 09 18

أثينا 15 21

روما 07 17

باريس 04 09

مدريد 06 12

برلين 03 09

لندن 04 07

مونتريال 06- 02

موسكو 02 04

نيويورك 01 06

واشنطن 01- 08