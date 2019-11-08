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حالة الطقس اليوم الجمعة 8/11/2019 فى مصر والدول العربية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 8/11/2019 فى مصر والدول العربية الطقس اليوم
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة ، ففى مصر،  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق.
 
 حالة الطقس اليوم فى مصر
 
كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
الطقس فى الأردن 
 
نهاراً
 
تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام. 
ويكون الطقس بارداً نسبياً مع ساعات الصباح الباكر، يُصبح دافئاً خلال ساعات النهار، ويبقى حاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. 
وتظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية.
 
 وتكون الرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تعمل على إثارة الغبار في بعض المناطق.
 وفي خليج العقبة: 
 - الرياح: شمالية معتدلة السرعة.
 - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).
 - درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.
 
ليلاً
 
تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية، مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية.
 وتكون الرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.
 
الطقس فى فلسطين 
 
لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبياً في ساعات الصباح في المناطق الجبلية . وتكون الأجواء خريفية معتدلة نهاراً، وتكون الأجواء باردة نسبياً مع ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية العالية . الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية غربية.
 
 

الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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