اعترافات لصوص السلام: سرقنا سيارة شركة لتفكيكها وبيع البضاعة المحملة عليها

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة السلام، لأقوال 3 متهمين بسرقة سيارة محملة بالبضائع بمنطقة السلام .

وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "ع.م "،"ر.ح"، "ع.ع "،عاطلين ، ومسجلين في قضايا سرقة بالإكراه .

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة بالإكراه، اعترفوا بسرقتهم سيارة محملة بالبضائع بغرض بيعها في السوق السوداء، وتفكيك السيارة وبيعها وذلك تحت تهديد الأسلحة البيضاء، كما أرشدوا عن مكان السيارة والبضائع.

بدأت القضية بورود بلاغ لقسم شرطة السلام، من سائق ومندوب مبيعات اتهما فيه 3 أشخاص بملاحقتهما وسرقة سيارة محملة بالبضائع ملك الشركة التى يعملان فيها.

وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبسؤالهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن مكان السيارة فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.