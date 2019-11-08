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القبض على سائق سرق 16 بطارية من سيارات بمدينة نصر

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:58 م
القبض على سائق سرق 16 بطارية من سيارات بمدينة نصر حبس-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على سائق لسرقته 16 بطارية من سيارات فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط  بوحدة مباحث قسم مدينة نصر، ، ضبط "ي. ع. ا"  27 سنة سائق اثناء استقلاله  السيارة ملكه رقم  أ أ ج 7261ماركة سوزوكي فان بيضاء اللون  " بدون لوحات معدنية "، بحوزته بطارية سيارة " مجهولة المصدر " , و 2 مفتاح  ، مفك"
 
وبمناقشته عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها من داخل السيارة رقم س ن أ 728   بإسلوب " الضغط على الكابود " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وباستدعاء المجني تعرف على المضبوطات , واتهمه بالسرقة. 
 
واعترف بارتكاب 14 حادث سرقة بطاريات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدي عميله " سيء النية"، "عبد الرحيم. ا. 28 عامل لحام بمحل كاوتش كائن بشارع ترعة الجبل دائرة قسم شرطة الزيتون ومقيم شارع وابور المياه بذات الدائرة. 
 
وبستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك  ملحقاً للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

مباحث القاهرة

سرقة بطاريات

مدينة نصر

جريمة سرقة

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