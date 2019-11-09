اضبط مخالفة.. انتشار القمامة بشوارع المحلة والأهالى يشكون تجاهل المسئولين

الغربية – عادل ضرة

كارثة بيئية تشهدها مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وهى مشكلة انتشار القمامة والتى أصبحت من سمات المدينة العمالية، وانتشرت تلال القمامة فى شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، وسط تجاهل المسئولين لشكاوى المواطنين، وتراكمت تلال القمامة وارتفعت لأكثر من 3 أمتار فى عدد من المناطق.

ويرصد "اليوم السابع" تلال القمامة المنتشرة فى مدينة المحلة، منها منطقة منشية البكرى والمنشية الجديدة ونعمان الأعصر ومحب وأبو راضى، واشتعال النيران بها وتصاعد الدخان منها، مما يؤثر على صحة المواطنين وانتشار الكلاب الضالة والقطط التى تعبث فى القمامة بحثا عن الطعام.

يقول أحمد عبد الجواد الشرقاوى، من أبناء مدينة المحلة، إن مدينة المحلة سقطت من حسابات المسئولين بمحافظ الغربية، وأصبحت تعانى من إهمال جسيم فى الخدمات، وانتشرت القمامة فى شوارعها وجميع المناطق، وأصبحت سمة أساسية للمدينة.

وأضاف أن مسئولى الأحياء تجاهلوا شكاوى المواطنين فى عدم رفع القمامة، الأمر الذى أدى إلى تراكم القمامة بكميات كبيرة، ووصلت ارتفاعاتها لأكثر من 3 أمتار فى منطقة منشية البكرى وأبو راضى.