صور.. أهالى منشية البكرى بالمحلة يشكون من إشعال النيران فى تلال القمامة

الغربية – عادل ضرة

شكا أهالي منطقة منشية البكري بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، من إشعال النيران فى تلال القمامة بشارع الـ55 ليلاً للتخلص منها، نظرًا لتجاهل مسئولي الحي فى رفعها منذ فترة طويلة، ما تسبب فى تراكمها بكميات كبيرة.

ورصد "اليوم السابع" اشتعال النيران فى القمامة وارتفاع ألسنة اللهب والدخان الكثيف الذى غطى المنطقة، وتسبب فى إصابة المواطنين باختناقات.

واشتكى المواطنون من تجاهل شكواهم، في عدم التدخل لرفع تلال القمامة من الشوارع، وتركها لفترات طويلة ما ينتج عنه انبعاث الروائح الكريهة منها وانتشار الكلاب الضالة والنباشين.