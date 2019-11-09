ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.7% خلال تعاملات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية -تاسى، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.7% رابحاً 54.17 نقطة ليغلق عند مستوى 7798.25 نقطة، مدفوعاً بصعود 13 قطاعاً على رأسها القطاعات القيادية.

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية، نحو 490.09 مليون سهم بقيمة 11.99 مليار ريال، وتراجعت القيمة السوقية 23.13 مليار ريال لتغلق عند مستوى 1.83 تريليون ريال.

وارتفع 13 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع تجزئة السلع بنسبة 8.46%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.21%، تلاه قطاع الإعلام ومواد الترفيه بنسبة 1.95%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.25%.