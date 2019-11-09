سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 03:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.7% خلال تعاملات الأسبوع

السبت، 09 نوفمبر 2019 02:00 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.7% خلال تعاملات الأسبوع بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.7% رابحاً 54.17 نقطة ليغلق عند مستوى 7798.25 نقطة، مدفوعاً بصعود 13 قطاعاً على رأسها القطاعات القيادية.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية، نحو 490.09 مليون سهم بقيمة 11.99 مليار ريال، وتراجعت القيمة السوقية 23.13 مليار ريال لتغلق عند مستوى 1.83 تريليون ريال.
 
وارتفع 13 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع تجزئة السلع بنسبة 8.46%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.21%، تلاه قطاع الإعلام ومواد الترفيه بنسبة 1.95%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.25%.
 

بورصة السعودية

سوق الاسهم السعودية

اقتصاد السعودية

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.63% بختام تعاملات الأسبوع

الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:06 م

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:12 ص

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.69% بختام التعاملات

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:35 م

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:19 ص

البنوك تنعش الأسهم السعودية؛ واستقرار معظم الخليج

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مشروع القانون الجديد يحدد حقوق العامل إذا أنهى صاحب العمل عقده لسبب غير مشروع

مشروع القانون الجديد يحدد حقوق العامل إذا أنهى صاحب العمل عقده لسبب غير مشروع

"الزراعة": ارتفاع صادرات البرتقال لـ1.760 مليون طن بزيادة 60 ألفًا

"الزراعة": ارتفاع صادرات البرتقال لـ1.760 مليون طن بزيادة 60 ألفًا

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

فيلم Lion King يصعد بشركة ديزنى للقمة بميزانية 71.3 مليار دولار

فيلم Lion King يصعد بشركة ديزنى للقمة بميزانية 71.3 مليار دولار

بعد تحذيرات الأرصاد.. 15 خطوة تحميك من حوادث الطرق بسبب الشبورة الكثيفة

بعد تحذيرات الأرصاد.. 15 خطوة تحميك من حوادث الطرق بسبب الشبورة الكثيفة

حدث فلكى نادر بـ2019..عطارد يستعد لعبور قرص الشمس..اعرف التفاصيل × 13معلومة

حدث فلكى نادر بـ2019..عطارد يستعد لعبور قرص الشمس..اعرف التفاصيل × 13معلومة

لو عثرت على طفل حديث الولادة.. القانون بيقولك هتعمل إيه؟

لو عثرت على طفل حديث الولادة.. القانون بيقولك هتعمل إيه؟

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تزوير حسابات التواصل الاجتماعى

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تزوير حسابات التواصل الاجتماعى

فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحى بوحدات الطرفة والإسباعية بكاترين اليوم

فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحى بوحدات الطرفة والإسباعية بكاترين اليوم

المنتخب الأولمبي يكشف موقف صلاح محسن من مواجهة غانا

المنتخب الأولمبي يكشف موقف صلاح محسن من مواجهة غانا

الحجب و250 ألف جنيه عقوبة "الأعلى للإعلام" للتشكيك فى الذمم المالية للمواطنين

الحجب و250 ألف جنيه عقوبة "الأعلى للإعلام" للتشكيك فى الذمم المالية للمواطنين

"القضاء الإدارى" تنظر اليوم الدعوى المطالبة بسحب قلادة النيل من البرادعي

"القضاء الإدارى" تنظر اليوم الدعوى المطالبة بسحب قلادة النيل من البرادعي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة