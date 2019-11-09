سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 06:40 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

احذر من 10 أخطاء قد تقع فيها فى التعامل مع شركات التأمين

السبت، 09 نوفمبر 2019 05:21 م
احذر من 10 أخطاء قد تقع فيها فى التعامل مع شركات التأمين المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رغم أهمية المميزات التى يوفرها التأمين على المواطنين مثل صرف تعويضات مالية عن أى خسائر قد تلحق بالمواطن عن أى أخطار، وهو ما يضمن له استعادة نفس الوضع المالى السابق قبل وقوع الخسارة، وضمان استمرار المشاريع فى مزاولة نشاطها، إلا أن هناك 10 أخطاء احذر من الوقوع فيها عند التعامل مع شركات التأمين وهى
 
1- عدم التأكد من أن الشركة أو الفرع التابع لها أو وسيط التأمين الذى تتعامل معه حاصل على ترخيص مزاولة نشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، لأن ذلك قد يعرضك لعمليات نصب من شركات غير مراقبة من قبل الهيئة مما يؤدى إلى ضياع أموالك وعدم تعويضك.
ولذا فأنه يجب عليك التأكد من حصول الشركة أو فروعها على ترخيص من هيئة الرقابة المالية من خلال الاتصال بالرقم الرسمى للهيئة، أو طلب الإطلاع على شهادت الترخيص من مسئولى الشركة.
 
2- عدم قراءة بنود الوثيقة جيداً قبل التوقيع، ويترتب على ذلك عدم معرفة العميل لحقوقه لدى الشركة، وكذلك الالتزامات الواجبة عليه مما قد يترتب عليه نشوب خلافات مع الشركة.
 
ولذا فأنه يجب قراءة بنود الوثيقة جيداً، وذلك ضماناً لقيامك بمعرفة حقوقك من الشركة ومعرفة التزاماتك لديها.
 
3- عدم توافر الدقة والمصداقية فى المعلومات المقدمة من جانب العميل عند كتابة طلب التأمين بدقة، وذلك قيما يتعلق بالشئ موضوع التأمين والأخطار التى يمكن أن يتعرض لها فى تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ويترتب على ذلك عدم تقدير حجم الأخطار المغطاة بدقة وعدم تحديد السعر المناسب لقيمة الخطر، وبالتالى عدم توافر التغطية الحقيقة للمخاطر التى يحتاج العميل إلى التأمين عليها.
 
ولذا فأنه يتعين الإدلاء بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالشئ موضوع التأمين عند كتابة طلب التأمين بدقة وأمانة كاملة حتى يمكنك الحصول على التغطية التأمينية الكافية والحقيقية للشئ موضوع التأمين.
 
4- عدم الإدلاء بالبيانات الصحيحة فى الإقرارات الموقعة من جانب العملاء عن الحالة الصحية لهم فى تأمينات الحياة، لأنه يترتب على ذلك رفض شركات التأمين لسداد مبالغ التأمين المحددة بالوثائق عند تحقق الخطر وكثرة المشاكل المترتبة على ذلك.
 
ولذا فأن التعاون الكامل وبصدق نية مع شركة التأمين عند الإدلاء بالبيانات الخاصة بحالتك الصحية، وعند التوقيع مع الإقرارات المقدمة لك ضمان للمحافظة على حقوقك التأمينية.
 
5- رغبة العميل فى تخفيض الأسعار التأمينية فى مقابل ارتفاع حجم وطبيعة الأخطار التى يمكن أن يتعرض لها، ويترتب على ذلك عدم التزام شركات التأمين بالشعر المناسب مقابل الأخطار المرتفعة المغطاه تأمينياً وخلق المنافسة الضارة بسوق التأمين.
 
ولذا فأن يتوجب عند تحديدك لشركة التأمين تأكد من أن العبرة بالخدمة التأمينية المؤداه من شركة التأمين من وقت إصدار الوثيقة وحتى صرف مبلغ التأمين.
 
6- عدم الالتزام بسداد أقساط التأمين بالوثائق فى المواعيد المتفق عليها، ويترتب على ذلك انخفاض الأقساط المحصلة فعلياً وارتفاع قيمة مخصص الأقساط المشكوك فى تحصيلها وعدم توافر السيولة اللازمة لدى شركات التأمين ويؤدى إلى رفض التعويضات عند وقوع حوادث للعملاء.
 
ولذا يتوجب عليك سداد أقساط التأمين فى المواعيد المقررة حتى لا تتعرض لجزاء فسخ الوثيقة أو ضياع حقوقك التأمينية.
 
7- قيام العملاء بسداد الأقساط بعد تحقق الخطر والمطالبة بالتعويض، ويترتب على ذلك رفض شركة التأمين سداد التعويض.
 
ولذا ينصح بضرورة مراعاتك لسداد الأقساط التأمينية فى مواعيد استحقاقها والحصول على المستند الدال على سداد تلك الأقساط فى المواعيد المحددة لذلك.
 
8- عدم مصداقية العملاء فى وصف الحادث بإخطارات الحوادث المقدمة منهم خوفاً من تحمل المسئولية أو قيام الشركات برفض التعويض، ويترتب على ذلك تناقض فى المعلومات المقدمة من محاضر الشركة وتقارير الخبراء وخلافه مما يفقد العملاء قيمة التعويض طبقاً لشروط الوثائق.
 
ولذا يجب التأكد من التزامك بمبدأ منتهى حسن النية فى الإدلاء بالبيانات الصحيحة، هو التزام مستمر عند بداية التأمين وعند تحقق الخطر ضماناً لحقوقك التأمينية.
 
 
9- عدم الالتزام بشروط الوثائق من حيث المحافظة على الشئ موضوع التأمين أو اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لتقليل الخسائر عند وقوع الحادث وإبلاغ شركات التأمين فى الوقت المحددة بالوثيقة، ويترتب على ذلك قيام الشركات برفض التعويض عند وقوع الحادث أو تخفيض قيمة التعويض بما لا يتناسب مع الخسائر المقدرة من جانب العملاء.
 
ولذا يجب الحرص على الوفاء بالتزاماتك المنصوص عليها فى الوثيقة فى الوقت المحدد وإخطار شركة التأمين بأى تغيرات تطرأ على الشئ موضوع التأمين باستمرار حتى تضمن المحافظة على حقوقك التأمينية.
 
10- محاولات التكسب من شركات التأمين عن طريق المبالغة الشديدة فى قيم الإصلاحات أو الاستبدال للشئ موضوع التأمين، وهو ما يترتب عليه طول مدة تسوية التعويض من جهة وأو تعويض العميل لرفض المطالبة استناداً إلى شروط الوثيقة، ويفقد العملاء المصداقية بشأن المستندات المقدمة من جانبهم لشركات التأمين لتسوية التعويضات، ويقع العميل (المؤمن له) تحت طائلة وجود غش وتدليس فى البيانات والمعلومات المقدمة طبقاً لشروط الوثائق مما يترتب عليه رفض التعويض عن الحادث.
 
ولذا يجب الخرص على مصداقية تعاملك مع شركة التأمين من حيث عدم اللجوء إلى تقديم بيانات أو مستندات غير سليمة أو مبالغ فى بعض بياناتها عن تسوية التعويضات حتى لا تهدر حقوقك التأمينية.
 
 

التامين

شركات التامين

اخبار الاقتصاد

الرقابة المالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التليفزيون هذا المساء.. مسئول بشركة تأمين يوضح الإجراءات المتبعة حال سرقة السيارة.. خبير تقنى: 99 % من المقاتلين الأجانب فى داعش تم تجنيدهم عبر الإنترنت.. معتز عبد الفتاح: نستطيع مواجهة الصعاب ما دمنا موحدين

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:05 ص

مسئول بشركة تأمين يوضح الإجراءات المتبعة فى حال سرقة السيارة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:47 م

"كاش لس بلس" تستقبل العاملين السابقين بشركات التأمين ومنافذ المرور للعمل بشركاتها

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 07:15 م

لو عند مشكلة مع شركة تأمين.. 6 أسئلة تجيب عن كيفية تقديم شكوى ضدها

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا

الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة