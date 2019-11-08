وزير القوى العاملة يوجه بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوى بالقطاع الخاص غدا

كتب محمود راغب

كلف وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوى الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، غدا السبت وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.

وأعلن وزير القوى العاملة، أن غدا السبت الموافق 9 من نوفمبر الجارى، الموافق 12 من شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف، معربًا عن خالص التهانى لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

وأكد الوزير، أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.