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إيران تعلن تشغيل 1044 جهازا للطرد المركزى المتطور فى مفاعل فوردو

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:06 م
إيران تعلن تشغيل 1044 جهازا للطرد المركزى المتطور فى مفاعل فوردو بهروز كمالوندى
(أ ش أ)

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أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم السبت، تشغيل 1044 من أجهزة الطرد المركزى المتطورة فى مفاعل فوردو، لافتة إلى أن محققى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون موقع المفاعل غدا الأحد.

وقال بهروز كمالوندى، المتحدث باسم المنظمة، خلال مؤتمر صحفى: "شغلنا 1044 جهازا للطرد المركزى المتطور فى مفاعل فوردو، وسنوسع إنتاج الطاقة فى مجمع فوردو خلال الأسابيع المقبلة، وسوف يتحقق مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم غد من عينات من اليوارنيوم المخصب فى مفاعل فرودو".

وأضاف: "نقلنا طنين من المواد النووية إلى مفاعل فوردو تحت إشراف مراقبى الوكالة الدولية، مشددا على أن الاتفاق النووى يفرض علينا عدم التخصيب فى فوردو لمدة 15 عاما، لكننا قمنا بتفعيل أجهزة الطرد فى هذا المفاعل لإنتاج النظائر المستديمة".

وتابع كمالوندى "إيران تمكنت من فصل العناصر القيمة عن العناصر الثقيلة، ونشكر روسيا التى قامت بمساعدتنا فى هذا المجال، وسوف نعلن للعالم غدا أننا خطونا خطوات مهمة فى برنامجنا النووى"، موضحا أن إيران تطرح الفائض من الماء الثقيل فى الأسواق العالمية، وأن جميع الأعمال الإيرانية النووية تتم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 


ايران

تخصيب اليورانيوم

بهروز كمالوندى

مفاعل فوردو

اليورانيوم

النووى

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