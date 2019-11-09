إصلاح هبوط بئر تجميع الصرف بقرية دقلت بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إنه تابع أعمال إصلاح هبوط بئر التجميع لمحطة الصرف بقرية دقلت، بناء على تعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بوضع حل نهائي لبئر التجميع لمحطة صرف دقلت، بعد حدوث هبوط بالشارع أمام رافع القرية، مشدداً على حل مشكلة الهبوط، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم تكرار هبوط الشارع مرة أخرى،

وأضاف مبروك، أنه وجه مهندس التنفيذ لشركة حسن علام الشركة المنفذة لأعمال الصرف بالقرية، بعدم تكرار تلك المشكلة، واتخاذ ما يلزم لحل تلك المشكلة بصفة نهائية، وتنفيذ تكليفات محافظ كفر الشيخ في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور، منصور عمر، نائب رئيس المدينة لشئون قرى شرق كفر الشيخ، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشئون حي شرق كفر الشيخ، ومحمد ناجي، رئيس قرية دقلت، والمهندس صلاح مكرم، مدير عام مرفق المياه والصرف بكفر الشيخ، والمهندس فوزي عبد الفتاح، المهندس التنفيذي لشركة حسن علام الشركة المنفذة لمشروع الصرف بدقلت.