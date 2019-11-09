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إصابة عاملين فى حادث تصادم سيارتين بمحافظة بنى سويف

السبت، 09 نوفمبر 2019 09:02 ص
إصابة عاملين فى حادث تصادم سيارتين بمحافظة بنى سويف إسعاف - ارشيفية
بنى سويف ـ هانى فتحى

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أصيب عاملان، اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة أخرى أمام مصنع الأسمنت بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة أخرى، وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم  جمال مصطفي علي 53 سنة عامل ومقيم بمركز ببا مصابا باشتباه كسر بالقدم الأيسر، ومحمد فتحي حافظ 55 سنة مقيم بقرية طنسا التابعة لمركز ببا عامل مصابا بجرح قطعي بالرأس 3سم .

 

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية الإسعافات الأولية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

 

 


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