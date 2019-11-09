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إحالة 3 متهمين بسرقة ربع كيلو ذهب من داخل فيلا بالتجمع للمحاكمة الجنائية

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:44 م
إحالة 3 متهمين بسرقة ربع كيلو ذهب من داخل فيلا بالتجمع للمحاكمة الجنائية مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة،  بإحالة المتهمين بسرقة ربع كيلو ذهب من داخل فيلا،  والشروع في قتل حارسها بمنطقة القاهرة الجديدة، للمحاكمة الجنائية .

 

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم "28311"لسنة 2019، أن المتهمين "س.م "، "م.ع "، "و.ع "، عاطلين،  ومسجلين في قضايا سرقة.

 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا من "ع.ح"، صاحب شركة  لقسم شرطة التجمع،  يفيد سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلته،  وإصابة حارس فيلته بكسر في الجمجمة نتيجة قيام المتهمين بالتعدي عليه،  وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكابهم واقعة السرقة،  وأرشدوا عن مكان المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 


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