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"خادمة" أمام مباحث الجمالية: اتفقت مع ربة منزل على سرقة المشغولات الذهبية

السبت، 09 نوفمبر 2019 06:39 ص
"خادمة" أمام مباحث الجمالية: اتفقت مع ربة منزل على سرقة المشغولات الذهبية المتهمات بسرقة مشغولات ذهبية بالجمالية
كتب عبد الرحمن سيد

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اعترفت المتهمتان أمام رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، بجريمة السرقة فى الجمالية، حيث اتفقت خادمة تعمل لدى موظف مع ربة منزل على سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقته، وخططتا لارتكاب الجريمة بأسلوب المغافلة.

وأضافت المتهمتان ، أنه عقب خروجه لعمله استوليا على المشغولات، وتوجها الى محل لبيع الذهب بأى ثمن مما أثار ريبة صاحب المحل، وأبلغ رجال مباحث الجمالية ، الذين جاوا لمكان الواقعة، والقى القبض عليهم بعد اعترافهما بالسرقة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بلاغا بورود معلومات لضباط قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة ـ دائرة القسم، مفادها قيام سيدتين بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وانتقل الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة، وتمكن من ضبطهما وتبين أنهما "ن.ح" 25 سنة خادمة و"ر.ش" 23 سنة ربة منزل، وبحوزتهما مشغولات ذهبية عبارة عن "كوليه كبير الحجم، انسيال كبير الحجم، 2 حلق "4 فرد"، خاتم، 2 دبوس وتم القبض عليهم بعد اعترافهم بالسرقة.


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

مشغولات ذهبية

الجمالية

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