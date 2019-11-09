إجراء 3500حالة قسطرة تشخيصية وعلاجية و700عملية قلب مفتوح خلال عام بمركز قلب المحلة

الغربية – مصطفى عادل

أكد الدكتور رضا نجم مدير مركز القلب بالمحلة، انه تم إجراء 3500 حالة قسطره و700 عملية قلب مفتوح خلال عام بالمركز، فضلا عن استقبال المركز لحالات الاستقبال والطوارئ يوما والعيادات الخارجية وأقسام التحاليل والإيكو بالمركز، تتناسب مع إمكانيات المركز.

وأشار" نجم" إلى أن المركز يشهد أعمال تطوير فى جميع الأقسام، منها إعاده تطوير غرف المرضي من آسرة وستائر حفاظا على خصوصية المرضى، تطوير قسم الاستقبال والطوارئ، وتجهيزه بالمستلزمات والأدوية حتى لا يقوم المريض بشراء أي مستلزمات من خارج المستشفى، تغيير المصاعد بالكامل وإضافة أحدث جهاز قسطرة.

وأشار أنه تم تجديد جهاز قسطرة من أجهزة المستشفى، عام 2016، وتم إضافة جهاز جديد لاستيعاب عدد حالات اكبر من المرضى.

وأكد مدير المركز أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من قوائم الانتظار بنجاح، وجاري الانتهاء من المرحلة الثانية حيث يتبقي 117حالة عملية قلب مفتوح، وسيتم الانتهاء منهم فى أقل من شهر، وبإدخال جهاز القسطرة الجديدة لخدمة، سيتم إنهاء قوائم انتظار حالات القسطرة فى وقت قياسي.

وأوضح أن المركز يستقبل حالات جراحات القلب من محافظات الدلتا والصعيد وأجريت بنجاح، كما أن المركز يُجرى به عدد حالات قسطرة تصل 15حالة قسطرة تشخيصية وعلاجية، كما أن عمليات القلب المفتوح تُجرى يوميا بمعدل عمليتين او ثلاثة، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من قوائم الإنتظار فى مدة لا تتجاوز شهر.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات بسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار، وهناك سيستم لربط المركز بوزارة الصحة، لتلقى أعداد حالات قوائم الانتظار وفقا للتوزيع الجغرافي ويتم تحديد مواعيد للمرضى لإجراء العمليات الجراحية.

وأشار إلى أن قرارات علاج المرضى على نفقة الدولة يتم اعتمادها من تاريخ اعتماد اللجنة الثلاثية، كذلك قرارات القسطرة، إلا فى الحالات الطارئة، سواء الجراحة أو القسطرة يتم إجراءها فى نفس اليوم، حفاظا على سلامة المريض.