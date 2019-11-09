"أوقاف جنوب سيناء" تحتفل بالمولد النبوى بمسجد الصحابة بشرم الشيخ

كتب - إسماعيل رفعت

احتفلت أوقاف جنوب سيناء بالمولد النبوى بمسجد الصحابه بشرم الشيخ بحضور المحافظ اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والشيخ إسماعيل الراوى وكيل أوقاف جنوب سيناء.

حضر الاحتفالية مساعد وزير الداخلية اللواء محمد حريصه مدير أمن جنوب سيناء واللواء حاتم ترك مدير الأمن الوطنى بجنوب سيناء.

وشارك فى الفعاليات الشيخ جلال شريف مدير الدعوة و الشيخ ماجد راضي مدير الإدارة و ائمة إدارة أوقاف شرم الشيخ وجمع غفير من رواد المدينة والقيادة التنفيذيه والشعبية بالمدينه.

وبدأ الحفل بقراءة القرآن الكريم بصوت الشيخ محمد الفشنى والقى كلمة الحفل الشيخ محمد رجب من شباب ائمة مسجد الصحابه بشرم الشيخ والمبتهل محمود المشد وكل عام وانتم بخير.