أم تلقى بطفلها فى النيل ببنى سويف والأهالى ينقذونه بزعم تعذيب والدتها له

بنى سويف هانى فتحى

أنقذ شخصان طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات بعدما شاهدا والدته تلقية فى مياه نهر النيل بمنطقة كورنيش النيل فى بنى سويف

وتلقى اللواء ذكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف بلاغا من قسم شرطة بنى سويف يفيد تحفظ شخصان على سيدة بعدما انقذا طفلها الصغير الذى القته فى مياه نهر النيل

ودلت التحريات الأولية وبسؤال محمد .ف 38ساءق ومبروك . ا عامل 36سنة ومقيمان مدينة بنى سويف أكدا أنهما أثناء قيامهما بالصيد فى منطقة كورنيش النيل ضبطا سيدة أثناء القاءها لطفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات.

تم اقتياد السيدة إلى قسم الشرطة وتدعى فاطمة .ع .ع 35سنة مقيمة مدينة بنى سويف والتى أدعت قيامها بإلقاء طفلها عبدالرحمن 3سنوات فى مياه نهر النيل نتيجة معاملة والدتها السيئة للطفل وتعذيبها له .

فيما قالت جدة الطفل، إن نجلتها تعانى من حالة نفسية بسبب انفصالها عن زوجها، تم نقل الطفل إلى مستشفى بنى سويف الجامعى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.