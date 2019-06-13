إصابة أم وأربعة من أطفالها بتسمم غذائى فى بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

أصيب أم وأربعة من أطفالها، اليوم الخميس، باشتباه فى تسمم غذائي بقرية حاجز بنى سليمان التابعة لمركز بنى سويف، بعد تناولهم وجبة فاسدة تسببت فى قىء وإسهال، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ونقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف المصابين وهم الأم وتدعى ناريمان على سيد 28 سنة، وأطفالها جهاد معوض عبد التواب 10 سنو ات، "محمد" 10 سنوات، "ملك" 8 سنوات. "عبير" 6 سنوات إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية بعد إصابتهما بقى واسهال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.