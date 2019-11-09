أسعار العملات في السعودية اليوم السبت 9-11-2019

كتب: مدحت عادل

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم السبت 9-11-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7503 ريال سعودى.

دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى

يورو (EUR)

1 يورو = 4.14 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.24 يورو

جنيه استرلينى (GBP)

1 جنيه استرلينى = 4.80 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.21 جنيه استرلينى

دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.84 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندى

دولار أسترالى (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.57 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.39 دولار أسترالى

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.03 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 29.16 ين يابانى

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.23 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 4.30 جنيه مصرى

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى