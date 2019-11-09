أسعار العملات في السعودية اليوم السبت 9-11-2019

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم السبت 9-11-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7503 ريال سعودى.
دولار أمريكى (USD)
1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى
يورو (EUR)
1 يورو = 4.14 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.24 يورو
جنيه استرلينى (GBP)
1 جنيه استرلينى = 4.80 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.21 جنيه استرلينى
دولار كندى (CAD)
1 دولار كندى = 2.84 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندى
دولار أسترالى (AUD)
1 دولار أسترالى = 2.57 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.39 دولار أسترالى
ين يابانى (JPY)
1 ين يابانى = 0.03 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 29.16 ين يابانى
جنيه مصرى (EGP)
1 جنيه مصرى = 0.23 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 4.30 جنيه مصرى
درهم إماراتى (AED)
1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى
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