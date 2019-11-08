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أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 8-11-2019

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:21 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 8-11-2019 الريال السعودى
كتب هانى الحوتى

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ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 8-11-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7503 ريال سعودى.

دولار أمريكى  (USD) 

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى
 

يورو (EUR)

1 يورو = 4.14 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.24 يورو
 

جنيه استرلينى (GBP)

1 جنيه استرلينى = 4.80 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.21 جنيه استرلينى
 

دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.84 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندى
 

دولار أسترالى (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.57 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.39 دولار أسترالى

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.03 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 29.16 ين يابانى

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.23 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 4.30 جنيه مصرى
 

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى
 

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