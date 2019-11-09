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أسعار الذهب اليوم تهبط 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 661 جنيها للجرام

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:11 ص
أسعار الذهب اليوم تهبط 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 661 جنيها للجرام الذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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هبطت أسعار الذهب اليوم السبت 9 نوفمبر بقيمة 4 جنيهات ليسجل الذهب من عيار 21، وهو العيار الأكثر مبيعا فى مصر، 661 جنيها للجرام، بدون إضافة المصنعية.

هبوط كبير شهده الذهب عالميا أثر على أسعار المعدن النفيس فى مصر، إذ سجل الذهب أسوأ أداء أسبوعى له منذ أكثر من 3 سنوات، مسجلا 1458 دولارا للأوقية، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية.

وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية أن الذهب من عيار 21 هبط إلى 661 جنيها للجرام، كما هبط عيار 18 إلى 566 جنيها للجرام، وبلغ عيار 24 ما قيمته 755 جنيها للجرام، والجنيه الذهب 5288 جنيها.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى  والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة، والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.


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