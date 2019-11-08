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الذهب ينخفض 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 665 جنيها للجرام

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 11:31 ص
الذهب ينخفض 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 665 جنيها للجرام ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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تراجعت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 8-11-2019، بقيمة 3 جنيهات، حيث سجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر خاصة بمحافظات الوجه القبلى 665 جنيها للجرام، حتى صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب فى مصر:

عيار 18 سجل 570 حنيها للجرام

 
عيار 21 سجل 665 جنيها للجرام
 
 
عيار 24 سجل 760 جنيه
 
 
الجنيه الذهب 5320 جنيها
 
 
أوقية الذهب 1469 دولار
 
 
 
ويؤكد تجار الذهب أن إعلان الصين للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن إلغاء بعض الرسوم المفروضة على سلع صينية، تسبب فى هبوط الذهب لادنى مستوى خلال شهر عند 1469 دولار للأوقية.
 
 
وجاء انخفاض سعر الذهب فى مصر، بعد هبوط ملحوظ فى الأسعار العالمية للأوقية، والتى انخفضت 1478 دولار إلى 1469 دولار حتى الآن.
 
 
يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.
 
 
 
وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى  والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.
 
سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
 
ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.
  
 

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