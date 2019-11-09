أستاذ فى علوم بنها يقود فريقا علميا لنشر أحدث كتاب عن "جيولوجية مصر"

كتب فريق المحافظات

نشر الدكتور زكريا هميمى أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم - جامعة بنها وفريق علمى يتألف من ثمانية وخمسين عالما مصريًا وأجنبيا أحدث كتاب عن "جيولوجية مصر" بعنوان The Geology of Egypt. .

وقال الدكتور هميمى إن الكتاب الذى يتضمن ثمانية عشر فصلاً صد عن دار النشر العالمية المعروفة شبرنجر Springer، ويلقى الضوء عن السمات الجيولوجية لمصر وثرواتها الطبيعية (المعادن، النفط، المياه، الطفلة الزيتية) وعن نطاقتها السيزموتكتونية (النطاقات الزلزالية-الحركية).

واشار أستاذ الجيولوجيا بعلوم بنها إلى أن الكتاب يعد من المراجع العلمية الحديثة المهمة التى ينبغى أن تؤخذ فى الإعتبار فى عمليات التنمية المستدامة فى مصرنا الحبيبة.