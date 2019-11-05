سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مجلس جامعة بنها يوافق على تشكيل لجنة جوائز الجامعة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:07 ص
مجلس جامعة بنها يوافق على تشكيل لجنة جوائز الجامعة الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس جامعة بنها في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وحضور الدكتور حسين المغربى  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس علي تشكيل لجنة لجوائز الجامعة تضم نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث رئيسا والدكتور عادل عدوي مقررا وعضوية كل من الدكتور ماهر حسب النبي خليل في مجال علوم الحياة والدكتور أحمد سليمان حزين في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية والدكتور علاء السيد أمين في مجال العلوم الاساسية والدكتور أشرف توفيق شمس الدين في مجال العلوم الإنسانية.

 

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف علي قطاع الدرسات العليا والبحوث ان اللجنة سوف تقوم بإدارة عملية اختيار المحكمين من أعضاء اللجان العلمية الدائمة في مجال تخصص كل جائزة بالإضافة الي تلقي نماذج التقييم وحتي العمليات الخاصة بإعلان النتيجة مشيرا الي ان اللجنة سوف تستمر في عملها لمدة عامين من تاريخ اعتماد مجلس الجامعة.

 

وأشار الجيزاوي إلي أنه تم فتح باب التقدم لهذه الجوائز بداية من شهر أكتوبر حتي نهاية ديسمبر من كل عام.

 

 


جامعه بنها

جوائز

اخبار القليوبية

القليوبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

الإسكان تشن حملة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر بالعاشر من رمضان‬

الإسكان تشن حملة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر بالعاشر من رمضان‬

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين

المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأزمات الاقتصادية تضرب المؤسسات الإعلامية في تركيا .. والغلق النتيجة

الأزمات الاقتصادية تضرب المؤسسات الإعلامية في تركيا .. والغلق النتيجة

سى إن إن: أوبر تتعرض لخسائر حادة رغم نمو إيرادات الشركة

سى إن إن: أوبر تتعرض لخسائر حادة رغم نمو إيرادات الشركة

إعصار أمريكى يهدد مناخ العالم.. الولايات المتحدة تعلن الخروج من اتفاقية المناخ.. ترامب يبلغ الأمم المتحدة بالانسحاب من اتفاق باريس.. فرنسا تعلن أسفها من القرار.. واليابان: انسحاب الولايات المتحدة مخيب للآمال

إعصار أمريكى يهدد مناخ العالم.. الولايات المتحدة تعلن الخروج من اتفاقية المناخ.. ترامب يبلغ الأمم المتحدة بالانسحاب من اتفاق باريس.. فرنسا تعلن أسفها من القرار.. واليابان: انسحاب الولايات المتحدة مخيب للآمال

فيديو معلوماتى.. أيه هى فيتامينات الطاقة وإزاى تكتشف نقصها فى جسمك

فيديو معلوماتى.. أيه هى فيتامينات الطاقة وإزاى تكتشف نقصها فى جسمك

صور.. الحكومة: نستهدف تطوير 143 قرية ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة

صور.. الحكومة: نستهدف تطوير 143 قرية ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة

الصحة: تقديم الخدمة الصحية بالمجان لـ166 ألف مواطن من خلال 134 قافلة فى شهر

الصحة: تقديم الخدمة الصحية بالمجان لـ166 ألف مواطن من خلال 134 قافلة فى شهر

تباين بين القراء حول مساهمة قانون تنظيم الفتوى العامة فى مواجهة فوضى الفتاوى

تباين بين القراء حول مساهمة قانون تنظيم الفتوى العامة فى مواجهة فوضى الفتاوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة