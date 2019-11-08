سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 04:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

9 ديسمبر..آخر موعد لتسليم أراضى بيت الوطن للمصريين بالخارج بدمياط الجديدة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 04:00 ص
9 ديسمبر..آخر موعد لتسليم أراضى بيت الوطن للمصريين بالخارج بدمياط الجديدة أراضى - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد جهاز مدينة دمياط الجديدة، أيام الخميس 5/12/2019، والأحد 8/12/2019، والإثنين 9/12/2019، لمن تخلف عن استلام أراضى بيت الوطن فى المواعيد المحددة.

وحدد جهاز المدينة ، يوم الأحد بعد المقبل الموافق 17/11/2019، وحتى يوم الإثنين 9/12/2019، موعدا لبدء تسليم قطع الأراضي للحاجزين بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بالمنطقة الساحلية (أ، ب)، ومنطقة شمال الطريق الدولي الساحلى (غرب جامعة حورس)، ومنطقة الحديقة الدولية، وكذا قطع الأراضى الأكثر تميزاً بمنطقة الحديقة الدولية.

وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: بالنسبة لقطع الأراضى بالمنطقة الساحلية (أ)، سيتم تسليم القطع أرقام (5 – 13 – 26 – 29 – 31 – 54 – 56 – 57 – 59 – 75)، يوم الأحد 17/11/2019، والقطع أرقام (85 – 86 – 88 – 97 – 98 – 128 – 139 – 170 – 192)، يوم الاثنين 18/11/2019، ولقطع الأراضى بالمنطقة الساحلية (ب)، سيتم تسليم القطع أرقام (16 – 35 – 43 – من 58 : 62 – 72 – 73)، يوم الثلاثاء 19/11/2019، والقطع أرقام (76 – 82 – 83 – 85 – 86 – 95 – 96 – 97 – 159)، يوم الأربعاء 20/11/2019.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: سيتم بمنطقة شمال الدولي الساحلي، تسليم القطع أرقام (17 – 20 – 32 – 46 – 47 – 51 – 112 – 119 – 120 – 121 – 130)، يوم الخميس 21/11/2019، وتسليم القطع أرقام (138 – 139 – 141 – 145 – 170 – 208 – 221 – 228 – 236 – 248 – 249)، يوم الأحد 24/11/2019، وتسليم القطع أرقام (253 – 258 – 272 – 298 – 300 – 305 – 306 – 308 – 309 – 328 – 329)، يوم الإثنين 25/11/2019.

 

 


وزاره الاسكان

اراضى بيت الوطن

المدن الجديده

مدينه دمياط الجديده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نقيب المعلمين: 60 ألف طلب لعضوية النقابة حتى الآن للتقدم للعقود المؤقتة

نقيب المعلمين: 60 ألف طلب لعضوية النقابة حتى الآن للتقدم للعقود المؤقتة

تعرف على مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

تعرف على مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

للعمال فى مناطق بعيدة لا تصلها المواصلات.. هذه هى حقوقكم

للعمال فى مناطق بعيدة لا تصلها المواصلات.. هذه هى حقوقكم

الأزهر يوضح حكم الاحتفال بالمولد البنوى الشريف والطريقة الصحيحة لإحيائه

الأزهر يوضح حكم الاحتفال بالمولد البنوى الشريف والطريقة الصحيحة لإحيائه

5 أهداف لـ"الوطنية للإعلام" فى إدارة المؤسسات الإعلامية.. تعرف عليها

5 أهداف لـ"الوطنية للإعلام" فى إدارة المؤسسات الإعلامية.. تعرف عليها

لو المحكمة قررت وقف تنفيذ العقوبة.. متى يمكنها إلغاء القرار؟

لو المحكمة قررت وقف تنفيذ العقوبة.. متى يمكنها إلغاء القرار؟

6 حقوق ومزايا محروم منها المحكوم عليه فى جناية.. تعرف عليها

6 حقوق ومزايا محروم منها المحكوم عليه فى جناية.. تعرف عليها

التأمين الصحى الشامل يكشف طريقة الحجز الإلكترونى للحصول على الخدمة

التأمين الصحى الشامل يكشف طريقة الحجز الإلكترونى للحصول على الخدمة

12 بندًا مُعفى من الضريبة الجمركية بشرط المعاينة بالقانون الجديد.. تعرف عليها

12 بندًا مُعفى من الضريبة الجمركية بشرط المعاينة بالقانون الجديد.. تعرف عليها

"التعليم" توجه المدارس بحصر التلاميذ متكررى الغياب المعرضين للتسرب

"التعليم" توجه المدارس بحصر التلاميذ متكررى الغياب المعرضين للتسرب

كيف دعم "حزب أردوغان" عناصر داعش ورفض أى تحقيق برلمانى حول التنظيم الإرهابى؟

كيف دعم "حزب أردوغان" عناصر داعش ورفض أى تحقيق برلمانى حول التنظيم الإرهابى؟

نص عليها قانون الطفل.. تعرف على كيفية قيد المواليد ومن له هذا الحق

نص عليها قانون الطفل.. تعرف على كيفية قيد المواليد ومن له هذا الحق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة