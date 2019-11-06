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جهاز دمياط الجديدة يشُن حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمناطق السكنية بالمدينة‬

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:15 ص
جهاز دمياط الجديدة يشُن حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمناطق السكنية بالمدينة‬ حملة إزالة_أرشيفية
‫كتب أحمد حسن ‬

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‫نظم المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بعدة مناطق سكنية للقضاء على المظاهر العشوائية بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بجهاز المدينة وشرطة التعمير بالمدينة.‬
 
‫وقال رئيس الجهاز: أسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بعدة أحياء بالمدينة، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب الكافيهات والمحال التجارية على المسطحات الخضراء والأرصفة، ومصادرة عدد من المعدات والتحفظ عليها بجهاز المدينة.‬
 
‫وأكد رئيس الجهاز استمرارا حملات إزالة التعديات والإشغالات لتشمل المدينة بأكملها، مشيراً إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة والتي تسئ إلى المظهر الجمالي، وأنه لا تهاون مع المخالفين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.‬

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه دمياط الجديده

مدينه المنصوره الجديده

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